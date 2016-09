’West-Friese ouders te tolerant met alcohol’

HOORN - Het alcoholgebruik van jeugd in West-Friesland is sinds 2009 fors gedaald. Maar de dalende lijn zet de laatste jaren niet door. Ouders zijn te tolerant als het gaat over alcohol, vinden de GGD en de gemeentebesturen.

Door Connie Vertegaal c.vertegaal@hollandmediacombinatie.nl - 21-9-2016, 11:18 (Update 21-9-2016, 11:53)

Dalende lijn bij drankgebruik jeugd stagneert

58 procent van de ouders in de regio keurt drankgebruik van jongeren tussen de 12 en 18 jaar goed of zegt er niets van. In 2009 was dat 54 procent. De jeugd is de afgelopen jaren 20 procent minder gaan drinken. De leeftijd waarop jongeren beginnen met alcohol is gestegen van 12 jaar en 10 maanden naar 13 jaar en 5 maanden.

De gemeenten zijn nog lang niet tevreden. Temeer daar de lijnen niet meer dalen. Het drankgebruik van de jeugd is nu stabiel, het aantal jongeren dat met een alcoholcoma in het Westfriesgasthuis belandt daalt evenmin.

Ouders meer bewust maken van de gevaren van drank bij jongeren wordt de komende tijd een speerpunt van het preventieproject ’In control’. Projectleider Annemieke Verburg: ,,Ouders plaatsen traphekjes voor hun peuters, maar als ze als tiener beginnen met alcohol vinden ze het wel best. Ik begrijp dat niet.’’

Wethouder Win Bijman: ,,Alcohol brengt schade toe aan de hersenen zolang die in de groei zijn. En verbieden helpt, blijkt uit allerlei onderzoeken. Maar ouders drinken zelf ook, dat is het lastige. Hoe moet je dan zelf het goede voorbeeld geven. ’’

Op gebied van drugs zijn ouders absoluut niet tolerant, al denken ze wel ’dat doet mijn kind niet’, terwijl het gebruik van partydrugs in opmars is. Exacte cijfers zijn niet bekend, maar er komt een onderzoek naar middelengebruik, seks en psychische gezondheid onder jeugd van 18 tot 23. Gemeenten willen XTC-testpunten toestaan bij festivals, wat eigenlijk verboden is. ,,We willen de ogen niet sluiten voor de realiteit, op festivals worden veel pillen geslikt’’, stelt Bijman.