Meer ruimte voor terras in Hoorn

Foto Theo Groot Het terras van De Waag, met nu nog een duidelijk zichtbaar looppad.

HOORN - De politiek is nog flink verdeeld over de diverse onderdelen, maar dat in de toekomst minder star met de Hoornse terrassen wordt omgegaan is duidelijk. Zo komt er de mogelijkheid om bij warm weer terrassen te plaatsen op het centrale deel van de Roode Steen.

Door Jaap Stiemer - 20-9-2016, 23:14 (Update 20-9-2016, 23:14)

De algemene raadsommissie sprak dinsdagavond over de evaluatie van het terrassenbeleid zoals dat in 2011 werd vastgesteld. Het college stelt een aantal verruimingen en aanpassingen voor en beschouwt dit als aanpassing van bestaand beleid. Wat...