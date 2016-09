Kind gewond bij aanrijding in Grootebroek

Foto: DNP.NU/Fabian Zee

GROOTEBOEK - Op de Kloosterpoort in Grootebroek is een kind tijdens het oversteken aangereden door een auto. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis in Hoorn gebracht.

Door Jan Balk - 20-9-2016, 16:52 (Update 20-9-2016, 16:58)

Het ongeluk gebeurde rond 16.15 uur. Door het ongeval was het verkeer tijdelijk gestremd. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeluk.