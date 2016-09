Karsten-panden in Oosterblokker leveren 4,2 miljoen op

Foto Holland Media Combinatie / Cees Beemster Het bedrijfscomplex langs de Zuiderdracht in Oosterblokker.

OOSTERBLOKKER - Het bedrijf Pyxis Logistic Solutions B.V. in Beverwijk is de nieuwe eigenaar van de bedrijfshallen langs de Zuiderdracht in Oosterblokker, waarin voorheen Peter Karsten zijn horecagroothandel had. Pyxis heeft het terrein en de opstallen gekocht voor ruim 4,2 miljoen euro.

Door Cees Beemster c.beemster@hollandmediacombinatie.nl - 21-9-2016, 7:41 (Update 21-9-2016, 7:41)

De groothandel van Karsten was jarenlang een begrip in ons land als leverancier van horecabedrijven. Voedingsmiddelengroothandel Kruidenier Foodservices uit Rotterdam nam de groothandel in 2006 over. Voor Kruidenier was de locatie Oosterblokker een van zijn grootste distributiecentra in het land....