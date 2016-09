Maaien in Enkhuizen gaat wél goed

ENKHUIZEN - In Zwaag liep het vrijdag niet goed af: veel vissen stierven. Maar in Enkhuizen zoefden de maaiboten gisteren probleemloos door de sloten.

Door Tanja Koopen - 20-9-2016, 16:07 (Update 20-9-2016, 16:07)

Twee maaiboten maakten korte metten met al het overtollig wier en waterplanten. Ook het overdadig groen langs de walkanten werd behendig meegenomen en op grote stapels op de oevers gelegd, waarna het indroogt en wordt afgevoerd.

De mannen in de maaiboten wilden eigenlijk al vorige week aan de slag in Enkhuizen, maar kregen geen toestemming van het Hoogheemraadschap. De temperatuur van het water was te hoog, waardoor er problemen kunnen ontstaan met de zuurstof in het water, legt woordvoerder Marko Cortel uit. ,,Bij een temperatuur boven de dertig graden worden vissen slomer. Als de maaiboot dan de modder doorwoelt, kunnen de vissen niet tijdig een goed heenkomen vinden.’’

Dát was het probleem in Zwaag, waar zuurstofgebrek veel dode vissen opleverde. Volgens Cortel is de situatie daar achteraf niet goed ingeschat. ,,Het is voor ons een afweging: de sloten moeten op orde en doorvaarbaar blijven voor de boten, maar we moeten ook rekening houden met flora en fauna. In de kleine slootjes die werden meegenomen, was veel plantengroei en veel waterbeweging.’’

De boteneigenaren waren blij dat Enkhuizen nu aan de beurt is. Zij kregen veel wier in hun schroef.