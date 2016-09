Rob de Jong treedt af als wethouder van Enkhuizen

Rob de Jong

ENKHUIZEN - Rob de Jong treedt per direct af als wethouder van Enkhuizen. De Jong voelt bij zijn achterban onvoldoende vertrouwen. Wie hem gaat opvolgen is nog onbekend.

Door Tanja Koopen - 20-9-2016, 15:52 (Update 20-9-2016, 15:58)

De Jong stelt in een korte reactie dat hij zijn aftreden betreurt, maar dat de huidige gang van zaken het hem onmogelijk maakt om zijn werk te blijven doen. ,,Ik voel bij mijn achterban onvoldoende vertrouwen in het openbaar bestuur en in mij in het bijzonder.’’

De scheidend wethouder onderstreept dat de stad Enkhuizen bij hem altijd voorop heeft gestaan en blijft staan. ,,Ik heb de balans opgemaakt en geconcludeerd dat het beter is dat ik aftreed. Daarbij heb ik ook in mijn achterhoofd rekening gehouden met mijn eigen bedrijf waar ik me verder op wil richten.”

Rob de Jong heeft de afgelopen 10 jaar deel uitgemaakt van het stadsbestuur, waarvan de afgelopen 2,5 jaar als wethouder. Burgemeester Jan Baas is teleurgesteld over het besluit van De Jong om af te treden, zo zegt hij. ,,Vertrouwen is in de politiek een groot goed. Binnen het college heb ik dat onderlinge vertrouwen altijd gevoeld. Rob hebben wij altijd ervaren als een plezierige en constructieve collega. Voor de stabiliteit van het openbaar bestuur en in het bijzonder de voortgang binnen de eigen gemeente is dit een betreurenswaardige ontwikkeling.”