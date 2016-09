Inzittenden slaan raam van auto in Bobeldijkse sloot kapot

Foto: ANP

BOBELDIJK - Een auto met twee inzittenden is in de nacht van maandag op dinsdag bij Bobeldijk in de sloot terecht gekomen. De man en de vrouw sloegen met een zogenoemde lifehammer een ruit in om zichzelf te bevrijden.

Door Jan Balk - 20-9-2016, 12:39 (Update 20-9-2016, 12:39)

112westfriesland meldt dat dat de auto in de berm terecht was gekomen en vervolgens de sloot in gleed. De inzittenden kwamen met de schrik vrij en de auto raakte zwaar beschadigd. Het voertuig is inmiddels verwijderd.