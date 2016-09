Kijken naar de operatie die je leven redde

HOORN - Geboeid keken zo’n 300 mensen maandagavond in een zaal van de VUE cinema in Hoorn naar de beelden van een stuk dikke darm dat werd verwijderd met apparaten die door de buikwand naar binnen waren gestoken. Onder hen iemand die zo’n ’sleutelgatoperatie’ vorig jaar had ondergaan, nadat bij hem naar aanleiding van het bevolkingsonderzoek naar darmkanker een poliep met tumor was geconstateerd.

Door Eric Molenaar - 19-9-2016, 23:51 (Update 19-9-2016, 23:51)

De 66-jarige Jan van Son uit Zwaag is het levende bewijs dat dit nieuwe onderzoek, waarbij een beetje ontlasting moet worden opgestuurd naar een laboratorium, nuttig is. ,,Als ik niet had meegedaan was ik er nu misschien niet meer geweest’’, zei hij na de publiekslezing over de buik, die door het Westfriesgasthuis en NHDGezond was georganiseerd.

De lezing ’Van boterham tot keutel’ was uitverkocht. Omdat er 150 mensen op de wachtlijst stonden wordt overwogen hem te herhalen.

Voetbalveld

Chirurgen Marc Govaert en Eric Sonneveld en maag-, darm- en leverarts Sebastiaan Balkema fungeerden als komisch trio. Zij legden uit hoe het spijsverteringsorgaan werkt en strooiden allerlei weetjes over de toehoorders uit. Een greep: een mens heeft 7,5 meter dunne darm en 1,5 meter dikke darm. Daar gaat elf liter vocht per dag doorheen, inclusief speeksel, maagsappen en gal. Door de vele plooien in het slijmvlies is de totale oppervlakte van de darmen zo groot als een voetbalveld.

Veel indruk maakten de beelden die waren gemaakt met een kijkbuis met camera, die via een sneetje in de buikwand was ingebracht, terwijl via andere gaten allerlei geavanceerde gereedschapjes werden gehanteerd om weefsel te verwijderen of te hechten.

Tweederde tot drievierde van alle darmoperaties gebeurt tegenwoordig op die manier. In het Westfriesgasthuis worden verhoudingsgewijs veel darmoperaties uitgevoerd: per jaar zo’n 155, meestal vanwege (mogelijke) darmkanker.

Als poliepen in de darmwand tijdig worden ontdekt is de overlevingskans groot. Na vijf jaar is 94 procent nog in leven. Vandaar de extra aandacht maandag voor het bevolkingsonderzoek.

Van de 15.500 mensen bij wie in 2015 darmkanker is geconstateerd, zijn 5000 overleden, zei Balkema. Door het bevolkingsonderzoek hopen de artsen dit cijfer op termijn met 2300 te verlagen.