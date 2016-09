Regionaal onderzoek drugsgebruik oudere jongeren

ENKHUIZEN - West-Friesland gaat naar aanleiding van de resultaten van het rioolonderzoek in Enkhuizen regiobreed onderzoek doen naar het drugsgebruik onder 18 tot 23-jarigen.

Door Tanja Koopent.koopen@hollandmediacombinatie.nl - 19-9-2016, 23:36 (Update 19-9-2016, 23:36)

Dat meldde burgemeester Jan Baas maandagavond tijdens de discussie in commissieverband in Enkhuizen over het lokale plan van aanpak alcohol en drugs. Volgens Baas komt regionaal veel op gang. Hij toonde zich tevreden dat, hoewel alleen Enkhuizen een drugsrioolonderzoek heeft gedaan, wel is besloten tot een verder regiobreed onderzoek onder een doelgroep van volwassenen, die niet direct via...