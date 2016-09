Meer vandalisme in omgeving moskee Medemblik

MEDEMBLIK - Niets wijst er op dat de vernielingen bij de moskee in aanbouw in Medemblik een gerichte actie is tegen de Turkse gemeenschap van Medemblik. Burgemeester Frank Streng heeft hier geen aanwijzingen voor.

Door Connie Vertegaalc.vertegaal@hollandmediacombinatie.nl - 19-9-2016, 18:10 (Update 19-9-2016, 18:10)

De actie, waarbij een ruit sneuvelde en een hek omver werd geworpen lijkt op ’gewoon vandalisme’. In de omgeving van de moskee zijn diezelfde nacht meer vernielingen gepleegd.

De vernieling gebeurde in de nacht van zaterdag op zondag. Het moskeebestuur heeft aangifte gedaan en de politie stelt een onderzoek...