Status Streker stationspand inzet van juridische strijd

Archieffoto Het stationsgebouw van Grootebroek: inzet van een strijd tussen gemeente en genootschap.

BOVENKARSPEL - Fraai is het pand niet, maar het stationsgebouw op de grens van Bovenkarspel en Grootebroek is wel inzet van een juridische strijd. Is het nou een monument of niet?

Door Tanja Koopen - 19-9-2016, 17:42 (Update 19-9-2016, 17:42)

Het begon allemaal met een verzoek van de Stichting Cuypersgenootschap om het stationsgebouw aan te wijzen als gemeentelijk monument. Het pand is typerend voor de naoorlogse cultuur en ontworpen door een stationsarchitect. Van de serie van twaalf is nog pakweg een handvol over, waaronder de stations van Stede Broec en Drechterland.

Stolpen

Het...