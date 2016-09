Hoogheemraadschap betreurt massale vissterfte in Zwaag en Blokker

Foto Holland Media Combinatie / Cees Beemster Meerdere dode snoeken zijn maandag uit het water in Zwaag gevist.

ZWAAG - Mia van der Heijden slaat haar hand voor de mond als ze in de sloot achter haar huis de drijvende viskadavers ziet. ,,Wat erg voor die beesten!’’, roept ze verschrikt. Niet alleen hier langs de Klaverwoud in Zwaag hebben vissen massaal het loodje gelegd. Ook achter de Coxlaan in Blokker heeft het hoogheemraadschap veel dode exemplaren uit de plomp gevist.

Door Cees Beemster c.beemster@hollandmediacombinatie.nl - 19-9-2016, 17:02 (Update 19-9-2016, 17:02)

Kleine witvissen, maar ook grote snoeken dreven gisteren nog volop in de sloten. De vissterfte volgde op het maaien van...