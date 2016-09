Stoomtrein Hoorn-Enkhuizen ’voor herhaling vatbaar’

HOORN - ,,Een ding is dit weekend wel gebleken, het is goed mogelijk met stoomtreinen te rijden tussen Hoorn en Enkhuizen. Het is absoluut voor herhaling vatbaar.’’

Door Eric Molenaar - 19-9-2016, 16:45 (Update 19-9-2016, 16:45)

Directeur René van den Broeke van Museumstoomtram Hoorn-Medemblik is de dag na het Bellofestival ’dodelijk vermoeid maar erg voldaan’. Afgelopen weekend werd ook het veertigjarig bestaan van de Historische Driehoek gevierd en ter gelegenheid daarvan waren twee joekels van stoomtreinen van de Veluwsche Stoomtrein Maatschappij naar Hoorn gekomen, die met vijf ’blokkendoosrijtuigen’ tussen zich in ’tussen de Intercity’s en Sprinters door’ pendelden. Veel mensen grepen deze unieke gelegenheid om mee te rijden, maar onderweg was ook op veel plaatsen sprake van een ’erehaag’ van fotograferende en filmende liefhebbers. ,,In Enkhuizen stond het zwart van de mensen. Dit heeft diepe indruk gemaakt’’, zegt Van den Broeke. De teller liep uiteindelijk ruim over de 4500 bezoekers, wat meer is dan verwacht. De directeur had meer redenen om blij te zijn. Het hele ingewikkelde rangeerplan met zeven eigen locomotieven, de pendel en ook nog eens de bezoekende locomotief uit Rotterdam is feilloos uitgevoerd. ,,Dankzij veel partijen, tot en met Prorail.’’

Om alles goed te laten verlopen waren van de Museumstoomtram 100 vrijwilligers per dag actief. ,,Dit was een enorme operatie voor ons doen. Maar conclusie is: de Historische Driehoek is nog springlevend. En we kunnen het nog verder ontwikkelen. Het rijden van stoomtreinen op het hoofdnet was ook een test: wat kan en wat niet.’’