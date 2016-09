’Alsof je in een grote tekenfilm zit’

Foto Henk de Weerd Kinderen vermaken zich op het reusachtige springkussen.

HOORN - Springen, glijden, buitelen, koprollen en stuiteren. Het grootste luchtkussen van Europa ’Big Mama’ was de grootste attractie van Speeldag NL

Door Jannelies Blommaert - 18-9-2016, 18:58 (Update 18-9-2016, 18:58)

De achtste editie kenmerkte zich door zon, een verkoelend windje, véél activiteiten en nog meer uitgelaten kinderen.

Speeldag NL is een initiatief van de gelijknamige stichting. Voorzitter Rob van Loon: ,,In andere Europese landen wordt één keer per jaar één stad omgetoverd tot kinderspeelstad. In België is dit Mechelen, in Duitsland, toepasselijk, in Ravensburg. En Hoorn is nu voor de achtste...