Massale toeloop bij Bello Festival [video]

HOORN - ,,Die zwavelachtige geur, vermengd met stoom. Alsof je 120 jaar terug in de tijd gaat.’’

Door Coen van de Luytgaarden - 17-9-2016, 17:57 (Update 17-9-2016, 18:39)

Gevraagd naar het gevoel van de ware stoomtreinfanaat, rolt er direct een lyrische beschrijving uit, gebaseerd op eigen ervaringen.

Veel belangstelling voor stoomtreinen Bellofestival

De stoomtreinen die ter gelegenheid van het Bellofestival voor het eerst sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw pendelen tussen Hoorn en Enkhuizen trekken enorm veel bekijks. Overal langs de route zetten mensen hun auto of fiets aan de kant om met camera, iPhone of tablet foto's te maken van dat voortrazende stoomgeweld.

Lees verder...

Bezoekers van het Bello Festival zaterdagochtend in Hoorn buitelen over elkaar heen in superlatieven bij zoveel oude locomotieven om zich heen. In het kader van de viering van veertig jaar Historische Driehoek (Hoorn-Medemblik-Enkhuizen) zijn er dit keer enkele zeer bijzondere exemplaren naar Hoorn afgereisd.

Verdraaide nek

Met als topstuk de 01 1075. Een reusachtige loc met wielen van bijna twee meter hoog. De drie Rotterdammers, aangesloten bij de Stoom Stichting Nederland, hier aan een tafeltje bijeen, zijn ermee uit de Maasstad gekomen. Dat werd een ervaring om nooit te vergeten. ,,Je ziet onderweg alleen open monden en verdraaide nekken. Mensen weten niet wat ze zien’’, zegt er een in onvervalst Rotterdams. Zijn reisgenoot valt hem bij: ,,Meestal hangen we uit het raam en zwaaien naar toeschouwers. Die pakken massaal hun telefoontje om filmpjes te maken. Worden we toch nog beroemd, haha.’’ De derde Rotterdammer voelt zich bevoorrecht. ,,Wie kan dat nou zeggen? Dat je op het rode pluche zit met zo’n magistrale stoommachine voor je. Daar alleen al doe je dit voor.’’

Bezoekers krijgen de gelegenheid zelf naar Enkhuizen mee te reizen op stoomkracht en daar maken ze gretig gebruik van. Passagiers zijn laaiend enthousiast na de rit: ,,Overal langs de route zetten mensen de auto of fiets aan de kant om met camera, iPhone of tablet foto’s te maken van het voortrazende stoomgeweld’’, vertelt een Hoornaar van middelbare leeftijd. ,,Je zag zelfs koeien verschrikt opkijken. Paarden gingen in galop en ik heb schapen in de weide langs de spoorlijn nog nooit zo hard zien lopen.’’

Volgens stoomtreinrestaurateur Marius van Rijn is ’het enthousiasme van bezoekers ongekend’. ,,Betere promotie dan dit is er niet. Veel mensen komen hier nooit en zodra ze in zo’n stadje geweest zijn, keren ze daar ook weer eens terug omdat ze het zo mooi vonden. Toeristisch gezien is dit je beste reclame.’’

Ook de stationsrestauratie moet alle zeilen bijzetten want de broodjes kroket en stroopwafels vinden gretig aftrek. Zodra er weer een locomotief vertrekt, komen camera’s tevoorschijn. Op de brug boven het emplacement staan stoomfanaten rijen dik te fotograferen.