Hindoestanen naar Hoorn voor ster Bollywood

HOORN - Drie Hindoestaanse jongetjes, zittend op de kaasberrie, gaan over de kasseien van de Roode Steen in Hoorn.

Door Coen van de Luytgaardenc.van.de.luytgaarden@hollandmediacombinatie.nl - 17-9-2016, 17:54 (Update 17-9-2016, 17:54)

Dat aandoenlijk tafereeltje laten de toeschouwers zich niet ontnemen. Ze maken massaal foto’s en filmpjes. ,,See cheese.’’ Het is zaterdag een vrolijk intermezzo in hartje Hoorn waar een filmlocatie is opgebouwd voor opnamen met acteur Shah Rukh Khan, ook wel bekend als de ’King of Bollywood’. Zijn roem overstijgt die van Brad Pitt en Michael Jackson. Geen wonder dat er op het Kerkplein en de Roode Steen zoveel politie patrouilleert. Iedereen wil een glimp opvangen van deze superster die naar verluidt rond elf uur zal arriveren. Wellicht zal een glimp wel het hoogst haalbare zijn want een selfie zit er beslist niet in, heeft de filmploeg vooraf verzekerd. Desondanks hoopt Abdi Usman (22) uit Zwaag op een handtekening. Hij heeft zich ’s morgens om zeven uur bij de kerk geposteerd waar hoge schermen deze filmgrootheid moeten afschermen van het publiek. Abdi heeft een viltstift plus hagelwit karton meegenomen dat hij demonstratief kust: ,,Hier doe ik het allemaal voor. Als ik die handtekening heb, ga ik dit inlijsten en hang dit op mijn kamer en het gaat nooit meer van de muur. Mijn moeder verklaarde me voor gek.’’

Intussen verzamelen zich steeds meer aanbidders in de binnenstad. Onder hen Rita Shahat. ,,Ik ben al 64 maar ik moet en zal hem gezien hebben. Hij is zo’n spannende persoonlijkheid. Zijn films zijn heel romantisch.’’ Manisha Bhagwandien is met haar dochter uit Den Haag afgereisd. ,,We zagen een stukje uit de krant op Facebook langskomen. Hier in Hoorn valt de drukte nog wel mee. Als je dit in Amsterdam zou doen, staan er duizenden mensen.’’

Op de Roode Steen zijn de voorbereidingen in volle gang. West-Friezen in streekdracht dansen op commando hun rondjes voor het beeld van J.P. Coen en de kaashandelaren maken een prijsje via handjeklap. ,,Iedereen moet in beweging zijn’’, instrueert de speaker. Cameralieden leggen alles gedetailleerd vast tegen de achtergrond van de monumentale gevels van de VOC-stad. De regisseur geeft nieuwe aanwijzingen. ,,Alle kazen moeten weer terug en we doen alles nog een keertje over’’, luidt de opdracht. Terrasbezoekers genieten er ook van. ,,Ik vond hier al zoveel Hindoestanen rondlopen’’, zegt wielrenner Aad van Loon uit Haarlem als hij hoort wat er speelt. Volop reuring maar voorlopig geen ’King of Bollywood’ te zien. ,,Hij zit in het Westfries Museum’’, weet iemand. Maar na ruim twee uur wachten nog geen Khan te zien. Ook het geduld van de Hindoestaanse uit Venray raakt op: ,,Heb ik hier nou bijna drie uur voor in de auto gezeten?’’