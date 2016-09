KPN-mast Andijk komt in november

ANDIJK - Het eind is in zicht voor de Andijkers die last hebben van slecht bereik van hun mobiele telefoon. KPN gaat de langverwachte telefoniemast aan de Kleiakker in november plaatsen.

KPN heeft al sinds 2014 een vergunning om de mast neer te zetten, maar deed daar tot nu toe niets mee. Dit tot ergernis van de Andijkers.

De Dorpsraad Andijk nam enkele maanden terug het initiatief om een groepsklacht in te dienen bij de geschillencommissie telecommunicatie. Zo’n honderd Andijkers ondersteunen die klacht.

,,Dit hebben we gedaan terwijl al bekend werd dat de nieuwe mast er zou komen, maar we willen druk op de ketel houden want KPN heeft ons een aantal jaren voor het lapje gehouden’’, zegt Gerrit van Keulen van de dorpsraad.

Van Keulen is blij met de stap van KPN en verwacht dat alle grote providers van mobiele telefonie een plekje in de mast gaan huren. ,,Want alle providers hebben een slecht bereik in Andijk.’’