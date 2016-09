Actie in Koggenland om vaker afvalemmer te legen

DE GOORN - Boze burgers in Koggenland zijn een online actie gestart om de grijze afvalcontainers vaker te legen.

Door de invoering van de plastic afvalcontainer heeft de Huisvuilcentrale (HVC) de ophaalfrequentie van de grijze container teruggeschroefd naar één keer per maand. Maar dat leidt tot enorme stankoverlast en de verspreiding van ongedierte zoals vliegen, maden en ratten.

Via Facebook circuleren horrorverhalen over maden die zelfs konijntjes van kinderen opeten en wespenkolonies die vanuit de achtertuin naar binnen vliegen. Ook komen katten met gevangen ratten aanzetten.

Steeds meer burgers ondervinden last. Ze wisselen onderling trucs uit de hinder te bestrijden en adviseren elkaar agressieve schoonmaakmiddelen aan te schaffen en die in de kliko te gieten. Of de container met behulp van schuurpapier af te sluiten ’zodat maden geen kant op kunnen’.

Boze mails

De actiegroep heeft zich verenigd in een Facebookgroep onder de codenaam ’De Oranje Klachtenbak’, verwijzend naar de invoering van de plastic bak waarmee alle problemen zijn begonnen.

Inmiddels hebben zich al 471 verontruste inwoners van Koggenland aangesloten en vanuit omliggende gemeente haken er ook bewoners aan. Veel burgers schrijven brieven naar de gemeente of sturen boze mails naar ambtenaren.

De kwestie is door de PvdA-fractie van de gemeente Koggenland aangekaart bij milieuwethouder Koos Knijn maar die onderneemt vooralsnog geen actie. ,,Ik communiceer niet via Facebook’’, antwoordde hij op vragen tijdens de raad Koggenland hierover.

,,We blijven voorlopig doen wat besloten is’’, aldus Knijn die vervolgens met cijfers van de HVC kwam. Daaruit blijkt dat de fractie groente fruit en tuinafval (gft) met 27% is toegenomen sinds invoering van de plastic afvalbak. Verder wordt er drie keer zo veel plastic ingezameld als voorzien en is de hoeveelheid grijs afval met 29% gedaald.