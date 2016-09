Zwaager vrijgesproken van ontucht in Hoorn

AMSTERDAM/HOORN - Het gerechtshof in Amsterdam heeft vrijdag een 33-jarige inwoner van Zwaag vrijgesproken van ontucht met zijn jonge stiefdochter in Hoorn.

Het hof vindt niet bewezen dat de Zwaager het meisje misbruikte in de periode van 2009 tot 2013. De aanklager bij het hof had 2,5 jaar gevangenisstraf tegen de man geëist. Eerder veroordeelde de rechtbank in Alkmaar hem tot tien maanden celstraf. Hij ging in hoger beroep, omdat hij vond dat hij onschuldig was.

Volgens het openbaar ministerie werd het meisje van haar zesde tot haar tiende levensjaar misbruikt door de man en zelfs verkracht. Het hof oordeelt dat er te weinig steunbewijs is in deze zaak om de man te veroordelen. Alleen het jonge meisje zelf was getuige. Wat haar moeder en haar tante aan de politie vertelden, komt bij haar vandaan, dus uit één bron.

Hoewel het verhaal van het meisje volgens het hof authentiek overkomt, is dat onvoldoende. Er moet genoeg steunbewijs zijn om haar verhaal kracht bij te zetten. Dat is in dit geval niet zo, meent het hof.