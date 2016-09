Impact overname voor Monsanto Enkhuizen nog onduidelijk

ENKHUIZEN - Het is nog onduidelijk wat de overname van het Amerikaanse zaad- en chemieconcern Monsanto door de Duitse chemiereus Bayer betekent voor de circa 150 werknemers van de Monsanto-vestiging in Enkhuizen. ,,Het heeft onze zorg en aandacht, maar het is nu eerst afwachten wat de Europese en Amerikaanse mededingingsautoriteiten hiervan vinden’’, zegt FNV-bestuurder Jeroen Brandenburg.

Door Paul Gutter - 16-9-2016, 15:52 (Update 16-9-2016, 15:52)

De kartelwaakhonden zouden immers kunnen besluiten dat het nieuwe bedrijf een te grote machtspositie krijgt, want door de overname wordt Bayer in één klap de grootste...