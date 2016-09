MS Mode Hoorn gaat dicht, Bovenkarspel onduidelijk

HOORN - Kledingzaak MS Mode in Hoorn gaat dicht. De toekomst van het filiaal in Bovenkarspel is onduidelijk. Vaststaat dat van de 134 zaken van MS Mode in ons land er in januari nog 70 tot maximaal 90 winkels over zullen zijn.

Door Cees Beemster - 16-9-2016, 15:44 (Update 16-9-2016, 15:44)

MS Mode in Nederland werd 11 augustus failliet verklaard. De overname van de keten door GA Europa en Coolinvestment maakte een doorstart mogelijk. Bij MS Mode op het Grote Noord 138 hangen nu echter posters met de tekst ’Alles moet...