Restauratie gestolen Hoornse schilderijen kost minstens een ton

Foto Westfries Museum Ad Geerdink (tweede van links) vrijdagmiddag in Kiev, met op de achtergrond de doeken ’Vrouw Wereld’ en ’Terugkeer van Jephta’.

HOORN - Het weerzien met de gestolen schilderijen in Kiev voelde voor Ad Geerdink van het Westfries Museum als de terugkeer van vijf verloren zonen. Maar nu moet het museum een ton bij elkaar krijgen om de doeken te restaureren.

Door Jeroen Haarsma - 16-9-2016, 14:24 (Update 16-9-2016, 14:46)

Trots poseerde de museumdirecteur vrijdagmiddag tussen twee fraai omlijste topstukken op een ezel. De andere drie werken bleven opgerold: de zorgenkindjes. ,,Die drie schilderijen zijn totaal verkeerd bewaard, hebben enorm geleden. Er zitten grote scheuren in en de verflaag is losgeraakt van het achterdoek.’’, aldus Geerdink vanuit Kiev, waar de Oekraïense autoriteiten de doeken officieel overdroegen aan het Hoornse museum.

De aanblik van de verwaarloosde doeken was ’wel even slikken’. Toch overheerst de blijdschap. ,,De laatste jaren kwamen de foto’s van deze stukken vaak voorbij. Om nu weer oog in oog met de échte schilderijen te staan, is heel bijzonder. Dat doet wat met je.’’ Geerdink benadrukte in zijn speech op de ambassade dat deze vijf stukken hoop geven op de vondst van de andere 19 vermiste schilderijen en het zilverwerk. Bij de overhandiging in Kiev waren ook diverse vertegenwoordigers van de Oekraïense veiligheidsdienst SBU.

Restaurateur Ronald de Jager, samen met Geerdink aanwezig in Kiev, stelde vast dat de herstelkosten van de doeken op minstens 100.000 euro uitkomen. Geerdink: ,,We zijn al blij dat restauratie in elk geval mogelijk is en dat we nog kunnen spreken van originele werken. Als de verflaag zou missen, hadden we een groot probleem.’’ Het museum wil het benodigde geld via crowdfunding bijeen krijgen. ,,Zelf kunnen we die kosten als museum niet betalen.’’

De Hoornse wethouder Judith de Jong is ongelooflijk opgelucht dat de overdracht nu daadwerkelijk een feit is, zo stelt zij in een schriftelijke reactie. ’Vanaf de zomer van 2015 wisten we dat de schilderijen in Oekraïne waren. Het is een lang proces geweest om ze terug te krijgen. En we zijn er nog niet. Er ontbreken nog altijd negentien schilderijen en zeventig stuks zilverwerk. Maar dit geeft ons absoluut hoop en er komen vijf topstukken terug naar Hoorn die van groot belang zijn voor de geschiedenis van onze stad en West-Friesland. Hoorn heeft zoveel aan de Gouden Eeuw te danken en draagt daarvan nog steeds overal de sporen. Daarom willen we dit moment ook samen met de stad vieren.’

Op vrijdag 7 oktober staat een feestelijke terugkeer van de doeken naar Hoorn op het programma. Vanaf 8 oktober zijn de terugkeerde stukken een week lang gratis te zien in het museum. Daarna starten de restauratiewerkzaamheden. Geerdink hoop dat de schilderijen in het voorjaar van 2017 weer in volle glorie schitteren in zijn museum.