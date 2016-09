Flessenpost na vliegtuigcrash bij Enkhuizen

ENKHUIZEN - „Ik heb thuis heel veel mensen heel veel te vertellen. Ik krijg net een berichtje van de broer van de toenmalige verloofde van mijn oom. Ze is heel benieuwd naar wat ik heb gevonden.” De Canadese Mary Brand (69) is verbaasd en opgetogen over de hoeveelheid informatie die ze in een paar dagen tijd heeft gekregen over haar oom William Arthur Harris. Hij was een van de zeven bemanningsleden van de Manchester bommenwerper die op de terugtocht naar Engeland werd neergeschoten en bij Enkhuizen in het IJsselmeer verdween.

Door Theo Groot - 16-9-2016, 14:13 (Update 16-9-2016, 14:26)