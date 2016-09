LED-scherm verdwijnt van Oostereiland

Het ontwerp voor de nieuwe aanduidingen op het Oostereiland. Bekijk Fotoserie

HOORN - Het LED-scherm aan de gevel van de voormalige gevangenis op het Oostereiland in Hoorn gaat binnenkort definitief weg. Het wordt vervangen door een statisch bord en een plek waar posters kunnen hangen.

16-9-2016, 12:55

De kwestie rond het LED-scherm speelt al jaren. De Vereniging van Eigenaren van de woningen in de voormalige bajes stellen dat het scherm er zonder hun goedkeuring is opgehangen. Bewoners van Achter op ’t Zand klagen over het onrustige beeld en de lichtoverlast die het scherm veroorzaakt.

Met de nieuwe oplossing verdwijnt het LED-scherm definitief van het Oostereiland. De nieuwe uitingen zijn eigendom van Cinema Oostereiland en Museum van de 20e eeuw en zijn bedoeld om de zichtbaarheid van deze instellingen op het Oostereiland te vergroten. De afgelopen periode is in overleg met de omgeving gewerkt aan de ontwerpen. Het statisch bord krijgt de tekst ’Cinema – Museum’ en sluit qua uitstraling aan op de bestaande witte tekst ’Oostereiland’.

De letters worden aan de achterzijde verlicht. Hierdoor is het scherm wel zichtbaar in het donker, maar levert dit geen overlast op voor omwonenden. De vier posterhouders worden geplaatst aan de gevel van snackbar ’t Hoofd, vóór de brug naar het Oostereiland.

De commissie Monumenten en Welstand heeft een positief advies gegeven voor de nieuwe uitingen. Het college van B en W heeft op 13 september besloten de benodigde omgevingsvergunning te verlenen. Belanghebbenden hebben zes weken de tijd om bezwaar in te dienen, tot uiterlijk 26 oktober 2016.

Planning

Na deze periode wordt het LED scherm definitief verwijderd en worden de nieuwe uitingen geplaatst. Deze werkzaamheden vinden naar verwachting in november plaats. Omdat het scherm niet zozeer bruikbaar is op andere plekken in de stad, gaat de gemeente het LED-scherm via een openbare veiling verkopen.