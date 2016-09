’Ondernemers hebben Hoorn echt gastvrij gemaakt’

Foto Marcel Rob De Karavaan op de Roode Steen.

HOORN - Het Hoornse horecabeleid hoeft niet ingrijpend te worden aangepast. Maar ondertussen is er in de horeca wel heel veel veranderd. Ten goede, vindt wethouder Ben Tap.

Door Jaap Stiemer - 16-9-2016, 12:09 (Update 16-9-2016, 12:09)

’Hoorn Gastvrij’ heette de nota waarin eind 2009 het nieuwe horecabeleid werd verwoord. Het doel van het nieuwe beleid werd in de titel gepresenteerd: de gastvrijheid in de binnenstad verhogen. Dat doel kon onder meer worden gehaald door meer daghoreca toe te laten, ook in de straten die naar het winkelgebied leiden. Inmiddels is...