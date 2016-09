Auto vliegt in brand in Berkhout

BERKHOUT - Op de Venneweg in Berkhout bij de A7 is in de nacht van donderdag op vrijdag een auto in brand gevlogen. Het voertuig werd totaal verwoest.

Door Jan Balk - 16-9-2016, 7:58 (Update 16-9-2016, 7:58)

De automobilist zag rond 0.50 uur rook uit de motor komen en heeft vervolgens de auto op een veilige plek neergezet. De politie heeft het verkeer omgeleid. Rond 1.30 uur heeft de berger de uitgebrande auto opgehaald.