’Het was een pad met hobbels, maar wat is het mooi geworden’

Foto Marcel Rob Joset Fit.

NIBBIXWOUD - Wethouder zijn is soms zo gek nog niet. Joset Fit weet nog hoe ze op een regenachtige koude decemberdag in de modder samen met haar collega’s van B en W de eerste paal mocht slaan van De Dres. Vrijdag is de kans een stuk groter dat de zon straalt bij de opening van het complex.

Door Connie Vertegaal - 15-9-2016, 23:13 (Update 15-9-2016, 23:22)

,,Het is prachtig geworden’’, vindt Fit. ,,Een accommodatie waar Nibbixwoud trots op mag zijn. En als ik zie met wat voor spirit, energie en volharding...