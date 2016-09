Auto in sloot Westwoud, bestuurder spoorloos

Foto: WFV Media Bekijk Fotoserie

WESTWOUD - Hulpdiensten hebben donderdagavond een auto gevonden in een sloot langs de Oudijk in Westwoud.

Door internetredactie - 15-9-2016, 23:12 (Update 15-9-2016, 23:21)

Foto: WFV Media

Er was niemand meer bij het voertuig aanwezig. De auto is zwaar beschadigd en is door een bergingsbedrijf uit het water getakeld.

Het is onduidelijk hoe de auto in de sloot terecht is gekomen en wie de bestuurder van de auto was.