’Dit gaat het dorpsleven een boost geven’

Foto Henk de Weerd Cor Hoogland voor de entree van De Dres: ,,Mensen hebben behoefte aan een ontmoetingsplek.’’

NIBBIXWOUD - Vrijdag is een gedenkwaardige dag voor Nibbixwoud. Sport- en cultuurcentrum De Dres wordt officieel geopend. De accommodatie waar het dorp al zo lang naar uitkeek en die in de politiek heel wat voeten in aarde heeft gehad.

Door Connie Vertegaalc.vertegaal@hollandmediacombinatie.nl - 15-9-2016, 23:11 (Update 15-9-2016, 23:24)

Want terwijl het bestuur van dorpshuis De Vang een paar kilometer verderop zich het hoofd brak over een lekkende dak, verrees er in Nibbixwoud een miljoenenpaleis. Cor Hoogland (73) snapt die kritiek. Maar als bestuurder van Nibbik Uit, de club die De Dres...