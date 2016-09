Voor Geert Mak naar Hoorn

WOGNUM - De coalitie in Medemblik wil de bezuinigingen bij de bibliotheek niet terugdraaien, ook als dat betekent dat volwassenen straks nergens meer in de gemeente boeken kunnen lenen.

Door Connie Vertegaalc.vertegaal@hollandmediacombinatie.nl - 15-9-2016, 23:03 (Update 15-9-2016, 23:25)

'Deze bezuiniging maakt alles kapot'

CDA, Gemeentebelangen en D66 vinden de bezuinigingen ’pijnlijk maar onvermijdelijk’. Voor Geert Mak en Saskia Noort kunnen de volwassen lezers in Hoorn of Stede Broec terecht, vinden de drie partijen. En dat doet ook al een groot deel van de 2000 volwassen leden die de bibliotheek in de gemeente Medemblik heeft.

De bibliotheek moet in drie jaar tijd 200.000 euro bezuinigen. In 2017 gaat het mes in de collectie van de vestiging in de stad Medemblik. De boeken voor volwassenen gaan er daar als eerste uit.

Niet unaniem

Een jaar later volgt Wervershoof. Na die kaalslag zijn er in de gemeente alleen nog maar jeugdbibliotheken in scholen of dorpshuizen. In 2019 sneuvelen ook activiteiten zoals lezingen en projecten voor anderstaligen.

De gemeenteraad heeft al eerder tot de bezuiniging besloten, maar die besluiten waren niet unaniem. Partijen die toen tegen waren, roerden zich nu om het hardst.

Anneke van der Geest (PW2010) treurde: ,,Deze bezuiniging maakt alles kapot.’’ En Silva Visser (ChristenUnie) zei: ,,Wat eenmaal weg is, komt nooit meer terug. De coalitiepartijen hebben altijd de mond vol over leefbaarheid, leefbaarheid, leefbaarheid. Laat maar eens zien wat jullie daarvoor over hebben.’’

De PvdA wil een deel van de bezuiniging uitstellen tot er duidelijkheid is over de toekomst van het West-Fries cultureel netwerk, waar culturele instellingen in moeten opgaan. Die plannen zijn nu nog uiterst vaag. Maar de coalitie wil niet weten van uitstellen of terugdraaien van de bezuiniging. ,,Dit is een gepasseerd station’’, zei Yannick Nijsingh (D66).

Vrijwilligers

De VVD wil het bibliotheekwerk in Medemblik opnieuw aanbesteden. ,,We geven nog zes ton subsidie per jaar aan de bibliotheek. Wellicht zijn er partijen die meer te bieden hebben voor dit geld’’, zei Andrea van Langen (VVD). ,,En dat kan ook door vrijwilligers in te schakelen. We houden zwembaden open met vrijwilligers, ik weet zeker dat er ook genoeg bevlogen mensen zijn die in de bibliotheken vrijwilligerswerk willen doen.’’