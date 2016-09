Regeling Opmeer en COA kosten opvang

Foto ANP

MEER - Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) betaalt Opmeer 54 mille voor de kosten van de geannuleerde noodopvang.

Gemeente gaat akkoord met betaling

Achter de schermen zijn de gemeente en het COA deze regeling overeengekomen. Dat maakte burgemeester Gert Jan Nijpels donderdagavond bekend tijdens de raadsvergadering.

Het is een compromis want Opmeer had het COA een nota van 68 gepresenteerd maar beide partijen schikken zich.

Daarmee is het conflict tussen het COA en Opmeer definitief opgelost. De kiem hiervoor werd gelegd in december 2015 toen het COA een dringend beroep deed op Opmeer om 180 vluchtelingen te huisvesten in het kader van noodopvang.

De vluchtelingen zouden van 6 tot en met 15 januari in sportaccommodatie De Weyver verblijven. In allerijl werden 250 vrijwilligers gemobiliseerd en zaken geregeld zoals taalcursussen, catering, ambtelijke inzet en slaapgelegenheid. Echter op het allerlaatste moment blies het COA de hele operatie af.

Weigerden

Daarop maakte Opmeer een overzicht van gemaakte kosten en diende de factuur in bij het COA. In de specificatie gaf Opmeer gedetailleerd aan waar die kosten voor gemaakt waren. Oorspronkelijk was de nota zelfs 78 mille maar Opmeer besloot tien mille voor eigen rekening te nemen.

Beide partijen weigerden aanvankelijk water in de wijn te doen en lokale politici roerden zich. Het conflict dreigde te escaleren toen wethouder Elly Deutekom bekendmaakte dat het COA niet verder wilde gaan dan 21 mille. Daarop suggereerde raadslid Mario Appelman (DSV) ’het COA te dagvaarden’. ,,Want het gaat om geld van de burger dat we onnodig hebben uitgegeven’’, verklaarde hij.

Of het COA van dat dreigement schrok is niet bekend maar duidelijk is wel dat mede door bemiddeling van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) een compromis tot stand is gekomen waarin beide partijen zich kunnen vinden.

Asielzoekerscentra

Andere gemeenten in den lande zullen met belangstelling kennis nemen van deze regeling. Nu de stroom vluchtelingen afneemt, worden her en der asielzoekerscentra (azc’s) afgeblazen terwijl hier wel voorbereidingen voor getroffen zijn. Daar zijn flinke kosten mee gemoeid en enkele gemeenten hebben al aangegeven die in rekening te zullen brengen bij het COA.