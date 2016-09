Ringsteken in Enkhuizen: ’Ik praat veel met mijn paarden’ [video]

Foto’s Theo Groot Linda Plukkel steekt, Marcel Visser laat IJeltje en Linde rustig draven.

ENKHUIZEN - Harddraverijdag in Enkhuizen. De traditionele optocht door de stad, het ringsteken op de baan, waarbij gelet wordt op de gang van de paarden en het schoonste geheel. Gezelligheid. Bewonderende blikken. Voor de combinaties bij de Koepoort kunnen vertrekken, wordt veel werk verzet. Met veel liefde . We volgen Marcel Visser uit Opperdoes die met steekster Linda Knukkel meedoet. Maar vooral plezier heeft in het rijden met zijn paarden

Door Theo Groot - 15-9-2016, 21:27 (Update 15-9-2016, 21:49)

Om kwart voor zeven ’s morgens gaan de paarden in de aanhangwagen....