Beelden van verdachten straatroof Hoorn

De verdachten foto cameratoezicht

HOORN - De politie heeft woensdagavond in het opsporingsprogramma Bureau NH camerabeelden vertoond van de twee jonge mannen die op 21 juni in Hoorn een vrouw uit Velsen-Noord hebben beroofd

Door Van onze verslaggever - 15-9-2016, 16:11 (Update 15-9-2016, 16:11)

Het gaat om beelden van de camera’s die rond de Kloosterpoort hangen. Het 78-jarige slachtoffer liep met haar vriendin door de Kloostertuin richting Kerkplein. Ze groetten twee jongens die op een muurtje zaten. Een van die twee herkende zij toen ze even later van haar tas werd beroofd. Zij kwam ten val en liep breuken op in schouder, arm, pols en heup. Als gevolg hiervan moet zij nog steeds revalideren en het is volgens de politie nog maar de vraag of ze ooit weer zelfstandig kan wonen.

De jongens, die de tas verderop met inhoud en al lieten vallen, zijn blank en 16 tot 18 jaar oud. Beide droegen een blauw vest c.q. trainingsjack met capuchon over het hoofd, de ene met witte strepen op de mouw, de andere met het woord Adidas over de hele borstkas. Wie hen meent te herkennen wordt verzocht de politie te bellen op 0800-6070 (anoniem 0800-70000).

De uitzending van Bureau NH is te zien via http://www.rtvnh.nl/video/152581