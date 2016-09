’Hoorn Drijft’ in Draafsingel verplaatst naar 2017

Foto PR Breda Drijft. De Hoornse versie hiervan laat nog even op zich wachten.

HOORN - Voor de tweede keer is het bootjesevenement ’Hoorn Drijft’ afgelast. Er wordt nu gezocht naar een datum in 2017.

Door Jaap Stiemer - 15-9-2016, 13:43 (Update 15-9-2016, 13:44)

’Hoorn Drijft’ was geïnspireerd op ’Breda Drijft’. Dit is een jaarlijks terugkerend evenement waarbij honderden mensen met een opblaasbootje de stadsgracht in gaan, om op verschillende plekken te genieten van muziek en een drankje.

In Hoorn werd het initiatief genomen door Christiaan Mulder van Huis Verloren en Paviljoen Zeespiegel. De opzet zou een stuk kleiner zijn dan in Breda, om te kijken of het idee zou aanslaan in Hoorn.

Aanvankelijk zou het evenement in het eerste weekeinde van de zomervakantie worden gehouden, maar toen bleek er al een zwemevenement te zijn in het havengebied. Besloten werd toen om het op 17 september, komende zaterdag dus, te houden.

Maar ook daarvan is nu afgezien. ,,De weersverwachtingen leken niet zo gunstig’’, zegt Mulder. ,,Windkracht 5, 18 graden en regen. Op dit moment ziet het er al weer anders uit, maar we konden alles wat we moesten huren nu nog zonder kosten afzeggen.’’

Voor beide data was veel belangstelling om deel te nemen, al zette zich dat nog niet om in kaartverkoop. ,,Iedereen besluit op het laatste moment’’, aldus Mulder. ,,Daarbij wordt natuurlijk gekeken naar de weersverwachting.’’

Waar in Breda zo’n 1100 mensen aan het evenement deelnemen, daar wordt in Hoorn voorzichtig gestart met 150 tot 200 deelnemers. De nieuwe datum moet nog worden geprikt.