Boete voor schapenhandelaar uit Berkhout

AMSTERDAM - Een 47-jarige schapenhandelaar uit Berkhout is door het gerechtshof in Amsterdam veroordeeld voor het onjuist registreren van schapen. De man kreeg in totaal 5000 euro aan boetes opgelegd, waarvan 4000 euro voorwaardelijk.

Door Frits Verhagen - 15-9-2016, 11:45 (Update 15-9-2016, 11:45)

De advocaat-generaal eiste twee weken geleden nog 7500 euro, waarvan 7000 euro voorwaardelijk. Dat was aanzienlijk minder dan de boete waartoe de rechtbank in Haarlem de handelaar in eerste instantie had veroordeeld. De aanklaagster bij het hof hield in haar eis nadrukkelijk rekening met de slechte economische omstandigheden van de schapenhandelaar.

Het hof heeft daar in zijn uitspraak iets minder rekening mee gehouden. De handelaar is veroordeeld, omdat hij tussen september 2012 en februari 2013 bijna 3500 schapen uit Engeland invoerde en fout registreerde. Dat gebeurde ook met bijna 800 schapen die werden afgevoerd.

Sinds 2010 moet de registratie van levende dieren via internet gebeuren. De handelaar had dat verzuimd.