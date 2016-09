Stadsplein haakt mee aan grootste deken

BOVENKARSPEL - Op de landelijke Haak-In dag, zaterdag 17 september, kan iedereen van 12 tot 14 uur terecht in ’t Stadsplein in Bovenkarspel om een vierkantje mee te haken aan de grootste deken ter wereld.

Door een medewerkster - 15-9-2016, 10:48 (Update 15-9-2016, 10:48)

Die zal bestaan uit tienduizend eenpersoonsdekens die op de hoeken aan elkaar worden gekoppeld. Na deze creatieve uitdaging worden de dekens geschonken aan goede doelen-organisaties.

In ’t Stadsplein is elke tweede en vierde vrijdag van de maand het haak-brei-theecafé van 9.30 tot 11 uur. Iedereen kan binnenlopen om te haken, breien of voor de gezelligheid. Kosten per keer 3 euro inclusief koffie.