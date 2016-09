Vechtjassen Enkhuizen toch veroordeeld

ENKHUIZEN - De 22-jarige Frank S. uit Enkhuizen en de 27-jarige Anouar L. uit Hoorn zijn door het gerechtshof in Amsterdam veroordeeld voor openlijk geweld op de Kaasmarkt in Enkhuizen. Beiden kregen werkstraffen opgelegd tot maximaal 180 uur en celstraffen van ruim 5 maanden waarvan het grootste deel voorwaardelijk.

Door Frits Verhagen - 15-9-2016, 10:29 (Update 15-9-2016, 10:29)

Het tweetal was al eerder veroordeeld door de rechtbank in Alkmaar, maar ze waren daartegen in beroep gegaan. Volgens S. en L. hebben ze niks te maken gehad met een massale vechtpartij in...