IVN wil graag meer vlinders in Streekbos

BOVENKARSPEL - Het is wel warm, maar het zonnetje laat zich amper zien. Niet het ideale weer voor vlinders om zich te vertonen. „Ze hebben warmte nodig, dan gaan ze intensiever vliegen, de warmte vangen met hun vleugeltjes. Veel wind hebben ze liever ook niet en bij buien zoeken ze beschutting.”

Door Theo Groot - 15-9-2016, 9:19 (Update 15-9-2016, 9:19)

De theorie van Hans Verhoeven, ’manusje-van-alles’ bij het IVN in Bovenkarspel, blijkt in de praktijk te kloppen. Een enkel koolwitje laat zich zien, even verderop zelfs drie tegelijk. Ze cirkelen met...