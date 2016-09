De George Clooney van Bollywood komt naar Hoorn

Foto il Moliniari BV voor Schermer Molens Stichting Op de achtergrond van deze foto, onder de paraplu, staat dé George Clooney van India; de acteur Shah Rukh Khan. Hij was dinsdag en woensdag bij de Museummolen in Schermerhorn vanwege opnames voor een Bollywood-film.

HOORN - Shah Rukh Khan is de best betaalde en meest bekeken acteur ter wereld. Zaterdag is hij in Hoorn voor opnames, maar de ervaring op een andere filmset in Noord-Holland heeft al geleerd dat de kans op een ’selfie’ met de beste man tot de onmogelijkheden behoort.

Door Van onze verslaggevers - 15-9-2016, 8:55 (Update 15-9-2016, 8:55)

Zelf doet de ’King of Bollywood’ niet zo moeilijk over waar hij uithangt: op zijn Instagram account plaatst hij foto’s van Schiphol en Schermerhorn. Hij is in Nederland voor opnames van een film, die...