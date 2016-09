Auto vliegt van Westerdijk in Hoorn

Foto: WFV Media Bekijk Fotoserie

HOORN - Een automobilist is woensdagavond laat met zijn auto over de kop gevlogen op de Westerdijk in Hoorn.

Door Internetredactie - 15-9-2016, 8:43 (Update 15-9-2016, 8:44)

De man verloor in de bocht de macht over het stuur en belandde vervolgens met zijn voertuig onderaan de dijk in een sloot tot stilstand.

Bewoners van de naastgelegen wijk Grote Waal zagen het ongeluk gebeuren en sloegen direct alarm.

Het slachtoffer kon op eigen kracht uit zijn auto komen. Hij is ter plekke nagekeken door ambulancepersoneel, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis.

Zijn auto raakte zwaar beschadigd en is meegenomen door een berger.