Geld klotst over randen van openluchtbad

Foto Marcel Rob Topdrukte bij ’t Woudmeer. Door het zomerse weer komen er veel zwemmers van buiten Opmeer.

HOOGWOUD - Dankzij de extreme warmte klotst het geld als het ware over de rand bij openluchtzwembaden.

Door Coen van de Luytgaarden - 14-9-2016, 19:38 (Update 14-9-2016, 19:38)

,,Hier staan lange rijen tot aan de fietsenstalling toe en het bad ligt nu al stampvol. Dit is echt heel bizar om mee te maken’’, rapporteert badjuffrouw Irene Sneeboer kort na het middaguur vanuit het Streekbad in Hoogkarspel. Het is een van de drie openluchtbaden in West-Friesland die nog open zijn deze week. Ook bij ’t Woudmeer in Hoogwoud en ’t Hemmerven in Hem rinkelt...