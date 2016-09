Derde pomp Enkhuizer fontein in vier jaar tijd

Archieffoto Schenkers Ger van Dijk (l) en Peter de Lange bij de fonteinen in 2012.

ENKHUIZEN - Zelden bezorgde een cadeau de gemeente Enkhuizen de laatste jaren zoveel problemen als de zeven bruisfonteinen in het Wilhelminaplantsoen. Het spuitende geschenk van de Stichting Eerste Dag Enveloppe versleet sinds de ingebruikname in 2012 al drie pompen.

Door Paul Gutter - 14-9-2016, 17:05 (Update 14-9-2016, 17:05)

Al snel na de plaatsing ontstonden problemen met de hoogte van de stralen en niet veel later gaven de fonteinen er helemaal de brui aan. Door waterplanten in de aanzuigkorf was de pomp oververhit geraakt en het seal rond de motor weggebrand, waardoor...