Voorkomen schulden succesvol in Hoorn

HOORN - Vroegtijdig op bezoek gaan bij mensen die in grote schulden dreigen te raken is een succes in Hoorn. Dat zeggen gemeente en woningcorporatie Intermaris, die samenwerken in dit project. Het aantal ontruimingen en aanzeggingen daartoe is drastisch gedaald sinds de huisbezoeken in oktober 2015 van start gingen.

Door Eric Molenaare.molenaar@hollandmediacombinatie.nl - 14-9-2016, 16:14 (Update 14-9-2016, 16:29)

Tussen oktober 2015 en juli dit jaar zijn 169 huisbezoeken afgelegd. Het aantal ontruimingen daalde van 23 in 2014 tot 7 in 2015. Dit jaar bleef het tot nu toe beperkt tot 5....