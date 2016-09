Dampen is in: ’Helemaal stoppen kan altijd nog’

Foto Holland Media Combinatie / Eric Molenaar Franck Jonker (l) en Peter Simons bij de proeftafel.

HOORN - Franck Jonker uit Hoorn rookte ruim een pakje per dag. Vanaf zijn veertiende, en hij is nu 40. Zeven weken geleden is hij begonnen met vapen, ofwel dampen. ,,Ik heb mijn peuken niet meer aangeraakt.’’

Door Eric Molenaar - 13-9-2016, 19:00 (Update 13-9-2016, 19:00)

Vapen of dampen zijn termen voor elektronisch roken. Dat gebeurt met een verdamper, een apparaatje dat lang niet altijd de vorm van een sigaret heeft. Hierin wordt een vloeistof met een bepaald nicotinegehalte verhit door een verwarmingselement, gekoppeld aan een oplaadbare batterij. De damp kan...