Niet raar dat raad geen volle zaal trekt

WOGNUM - Urenlange vergaderingen waarbij iedereen in herhaling valt. Onnavolgbare discussies over gortdroge kost. Het is niet raar dat de gemeenteraad van Medemblik geen volle zaal trekt. Raadslid Yannick Nijsingh (D66) heeft een idee om hier wat aan te doen.

Door Connie Vertegaalc.vertegaal@hollandmediacombinatie.nl - 13-9-2016, 17:20 (Update 13-9-2016, 17:20)

Nijsingh vindt dat de gemeentepolitiek af en toe naar de mensen toe moet gaan. Hij hoopt dat de gemeenteraad het experiment aan wil gaan om minimaal vier keer per jaar het bastion van het gemeentehuis te verlaten en op locatie te vergaderen.

,,Je...