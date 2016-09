Enkhuizers: ’Walkanten vaker maaien’

Foto HMC Ed Schoonhoven op de Noorder Boerenvaart. Aan de ene kant van de brug kortgemaaid bruin gras, aan de overkant staat het onkruid nog metershoog.

ENKHUIZEN - Bewoners van de Noorder Boerenvaart en het Kwakerspad in Enkhuizen willen dat de walkanten vaker gemaaid worden. Het onderhoud is nu in hun ogen ’zeer matig’. Dat blijkt uit een kleine enquête die Noorder Boerenvaart-bewoner Ed Schoonhoven onder zijn buren gehouden heeft. ,,Het is gewoon een lelijk gezicht.’’

Door Paul Gutterp.gutter@hollandmediacombinatie.nl - 13-9-2016, 16:17 (Update 13-9-2016, 16:17)

Enkhuizen maait de walkanten hier twee keer per jaar, meestal in mei en augustus. Schoonhoven: ,,De gemeente stelt dat het beleid is om de walkanten in een natuurlijke staat te houden. Maar...