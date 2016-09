Chauffeurstekort Overvest door buurtbus en tram

ENKHUIZEN - Verzorgingshuis Overvest in Enkhuizen heeft dringend behoefte aan chauffeurs die mensen van en naar de dagbehandeling kunnen brengen.

Door Tanja Koopen - 13-9-2016, 16:06 (Update 13-9-2016, 16:06)

Dat meldt het Vrijwilligerspunt. Binnen de SED-gemeenten Enkhuizen, Stede Broec en Drechterland is Overvest door Vrijwilligerspunt gekozen tot organisatie van de maand. Dat betekent extra aandacht voor Overvest op de eigen website en bij Radio Enkhuizen, zo legt projectleider Anouschka Timm uit.

Voor veel mensen die vrijwilliger willen worden, is onduidelijk naar wat voor soort werk eigenlijk vraag is. In het geval van Overvest is vooral de behoefte aan chauffeurs groot. Van maandag tot en met vrijdag worden cliënten van en naar de dagbehandeling gereden. Soms volgen ze therapie. Veel cliënten zijn niet meer mobiel en worden thuis opgehaald met de auto of rolstoelbus. Ook zijn er mensen die nog zelfstandig wonen, maar in Overvest de maaltijd nuttigen.

Overvest beschikt veel vrijwilligers, maar op chauffeursgebied komt hier een beetje de klad in. De buurtbus en het toeristentrammetje tussen het NS-station en Sprookjeswonderland vissen in dezelfde vijver. Timm: ,,We hadden een vaste groep oproepkrachten, maar die zijn nu vaak bezet. Dus hebben we nieuwe mensen nodig die beschikbaar zijn op de tijden dat ze nodig zijn.’’

Potentiële vrijwilligers kunnen woensdag tussen 10 en 12 uur terecht bij het Vrijwilligerspunt (Vijzelstraat 38). Hier houdt vrijwilligerscoördinator Jacqueline Schipper van Overvest een inloopspreekuur. Meer info staat ook op: www.vrijwilligerspunt.com.