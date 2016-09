Neonazi uit Hoorn voor rechter

HOORN - Neonazi Michael L. (42) uit Hoorn, die vrijdagavond werd aangehouden omdat hij dreigde aanslagen te plegen op vluchtelingen, moet zich 5 december voor de strafrechter in Alkmaar verantwoorden. Hij is maandagmiddag vrijgelaten.

13-9-2016

„Hij mocht naar huis omdat ons onderzoek klaar is”, vertelt politiewoordvoerder Menno Hartenberg. L. was aangehouden nadat hij op zijn Twitteraccount ’Waffen SS 88’ een foto had geplaatst van zichzelf met een automatisch vuurwapen, met als begeleidende tekst: ’De voorbereidingen zijn in volle gang, gaat de goede kant...