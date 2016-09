Ziek zijn is taboe bij distributiecentrum Lidl in Zwaag

Foto Henk de Weerd Medewerkers Eddie Kempenaar (links) en Maarten Schuts bij het Lidl-distributiecentrum in Zwaag.

ZWAAG - „We hebben het gevoel dat wij als werknemers op de werkvloer en de leiding van Lidl steeds verder uit elkaar staan. En we willen juist alle neuzen dezelfde kant op hebben”, zeggen Maarten Schuts en Eddie Kempenaar, medewerkers van het Lidl-distributiecentrum in Zwaag. Ze hopen dat hun werkgever de eisen van het personeel inwilligt om de arbeidsomstandigheden te verbeteren. „Want we moeten het samen doen.”

Door Cees Beemsterc.beemster@hollandmediacombinatie.nl - 14-9-2016, 7:39 (Update 14-9-2016, 7:39)

Het pleidooi van het ‘samen moeten doen’ klinkt prachtig. En steekt tegelijk schril tegen de...