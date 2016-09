Burger aan bod over het Enkhuizerzand

ENKHUIZEN - De gemeente Enkhuizen gaat komend najaar een aantal bewonersbijeenkomsten verzorgen over de herontwikkeling van het recreatieoord Enkhuizerzand. Dat schrijft het college van b en w in een brief aan de gemeenteraad.

Door Paul Gutter - 13-9-2016, 14:57 (Update 13-9-2016, 15:03)

B en W hebben beloofd de raad ieder kwartaal op de hoogte te houden van de voortgang in het project. De fracties willen een stevige vinger aan de pols houden na slechte ervaringen met andere grote projecten in de stad, zoals de uitbreiding van het Sociaal Medisch Centrum in...